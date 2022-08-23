Госагентство обязательного медстрахования выбирает аудитора

Государственное агентство обязательного медицинского страхования объявило запрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2021 год.
Об этом сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок.
Согласно информации, до 16:30 5 сентября участники тендера могут представить свои предложения по адресу агентства, улица Льва Толстого 170, Насиминский район, Баку.
Заинтересованные организации могут обращаться по телефону (055) 637-39-97.
Госагентство обязательного медстрахования выбирает аудитораГосагентство обязательного медстрахования выбирает аудитора Государственное агентство обязательного медицинского страхования объявило запрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2021 год. Об этом сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок. Согласно инфо
Финансы
23 августа 2022 г. 09:53
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Государственное агентство обязательного медицинского страхования объявило запрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2021 год.
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