Госагентство медико-социальной экспертизы и реабилитации выбирает аудитора

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности по международным стандартам.

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности по международным стандартам.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 500 манатов.

Первичные документы претенденты могут подать до 11:00 5 апреля, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 18:00 13 апреля через Единый интернет-портал госзакупок.

Результаты тендера будут объявлены на портале 14 апреля в 11:00.