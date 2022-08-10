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Госагентство медико-социальной экспертизы и реабилитации ищет аудитора

Госагентство медико-социальной экспертизы и реабилитации ищет аудитора Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана объявило открытый тендер на проведение аудита и сертификации соответствия требованиям международного стандарта ISO.
Финансы
10 августа 2022 г. 09:31
Госагентство медико-социальной экспертизы и реабилитации ищет аудитора

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана объявило открытый тендер на проведение аудита и сертификации соответствия требованиям международного стандарта ISO.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 250 манатов.

Участникам тендера необходимо предоставить предварительные документы до 11:00 30 августа, тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% от его стоимости до 18:00 7 сентября в административное здание, расположенное по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Назима Хикмета, 27.

Предложения будут рассмотрены 8 сентября в 11:00 по указанному адресу.

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