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Госагентство автомобильных дорог Азербайджана увеличило обязательства на 59%

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана увеличило обязательства на 59% В 2023 году доходы и расходы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана составили 4 млрд 132,804 млн манатов, что на 1,3% больше, чем в 2022 году.
Финансы
22 июля 2024 г. 10:00
Госагентство автомобильных дорог Азербайджана увеличило обязательства на 59%

В 2023 году доходы и расходы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана составили 4 млрд 132,804 млн манатов, что на 1,3% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ведомства.

Как и в предыдущем году, все доходы Госагентства за прошлый год были операционными доходами. Материальные расходы составили 395,296 млн манатов (в 2,6 раза меньше, чем годом ранее), административные расходы - 137,303 млн манатов (на 14,2% больше), прочие операционные расходы - 3 млрд 600,205 млн манатов (на 22,2% больше).

По состоянию на 1 января этого года активы агентства составили 31 млрд 539,903 млн манатов, что на 15,1% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства агентства увеличились на 59% - до 566,228 млн манатов, а балансовый капитал - на 14,5% - до 30 млрд 973,675 млн манатов.

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