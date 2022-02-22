Потребительский кредит из магазина: кто больше рискует

Среди желающих получить потребительский кредит, есть и такие, кто кроме банков и небанковских кредитных организаций также обращаются в магазины, продающие бытовую технику по кредиту. Клиент, который приобретает купленный на условиях внутреннего кредита то

Среди желающих получить потребительский кредит, есть и такие, кто кроме банков и небанковских кредитных организаций также обращаются в магазины, продающие бытовую технику по кредиту. Клиент, который приобретает купленный на условиях внутреннего кредита товар в магазине по более низкой цене, думает, что получил потребительский кредит. Но насколько это правильно? Относятся ли такие клиенты к группе риска? Есть ли механизм контроля таких случаев?

Эксперт Халид Керимов сказал Report, что кредиты, выдаваемые гражданам кредитными учреждениями, банками, небанковскими кредитными организациями, регистрируются Центральным банком в кредитном реестре: "Другие банки и кредитные организации при оформлении кредита, видят в реестре ситуацию по обязательствам клиента и анализируют, какую сумму кредита он может получить. Это приводит, во-первых, к предотвращению проблемных кредитов для банковского сектора. Во-вторых, не все клиенты могут рассчитать свой доход и риски. Наличие реестра также предотвращает попадание клиента в тяжелую ситуацию".

Компании должны быть осторожны, когда дело доходит до транзакций

По словам X.Керимова, когда клиент берет кредит у коммерческих организаций, он не регистрируется ни в одном месте: "Компании могут кредитовать за счет собственных средств, то есть предоставлять клиенту свою продукцию в рассрочку. Поскольку эта информация не регистрируется, это приводит к тому, что клиент обременяется, а также получает возможность дополнительного кредита. В таком случае клиент снова привлекает финансы. Например, он берет оборудование и продает его по низкой цене. То есть он финансирует один долг другим. В то же время он попадает под более тяжелое долговое бремя. Компании должны быть осторожны при совершении таких транзакций. Потому что люди ведут себя так при серьезных финансовых проблемах".

Это может вызвать проблемы с устойчивостью компаний и непрерывностью бизнеса

По словам эксперта, компании, продающие бытовую технику и мебель, должны осуществлять финансирование через банки, платежные карты, чтобы не испытывать серьезных проблем при получении денег: "Впоследствии возникнут проблемы с получением денег от клиента. Если клиент не смог вернуть 100 манатов для решения проблемы, он попадает под обязательство в размере 150 манатов. Нерегулируемость и незарегистрированность этих процессов обременяют клиента, а также компании, предоставляющие кредиты, которые рискуют не получить эти деньги. Это также может создать проблемы для устойчивости этих компаний и для продолжения бизнеса”.

Сети магазинов могут быть парализованы

Эксперт по банкам Акрам Гасанов говорит, что несколько лет назад вносил предложение для предотвращения подобных ситуаций: "К сожалению, это предложение не прошло".

По его словам, в 2016 году был принят закон "О кредитных бюро". Кредитное бюро также является местом, где формируются кредитные истории. Когда кто-либо берет кредиты в банковских или небанковских кредитных организациях, информация поступает в это кредитное бюро, в котором регистрируются только банки и небанковские кредитные организации. Большой проблемой является то, что данные о кредитах, взятых в магазинах или других сетях бытовой техники, не попадают в это бюро. Гражданин, пользуясь неосведомленностью сети магазинов, закрывает долг перед банком, но долг перед этим магазином остается. Это также может парализовать сети магазинов", - сказал эксперт.