Антимонопольная служба России выписала Google штрафы за три года

Федеральная антимонопольная служба за последние три года выписала компании Google штрафов на сумму 438 миллионов рублей.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Общая сумма штрафов составляет 438 миллионов 167 тысяч 400 рублей", - сообщили в пресс-службе.

Всего антимонопольное ведомство за три года возбудила против компании семь дел: одно антимонопольное дело, четыре - административных и два дела по нарушениям закона "О рекламе".