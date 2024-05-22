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Google, Amazon и Apple могут стать доступными для азербайджанских инвесторов

Google, Amazon и Apple могут стать доступными для азербайджанских инвесторов В эпоху, когда крупные технологические компании вроде Google, Amazon и Apple доминируют в мировой экономике, а молодежь все чаще увлекается инвестициями, Бакинская фондовая биржа (БФБ) решила не отставать.
Финансы
22 мая 2024 г. 10:37
Google, Amazon и Apple могут стать доступными для азербайджанских инвесторов

В эпоху, когда крупные технологические компании вроде Google, Amazon и Apple доминируют в мировой экономике, а молодежь все чаще увлекается инвестициями, Бакинская фондовая биржа (БФБ) решила не отставать.

Как сообщает Report, председатель Наблюдательного совета БФБ Фарид Ахундов заявил о планах сделать акции этих гигантов доступными для покупки на биржевой площадке. "Многие, особенно молодое поколение, уже сейчас покупают акции этих компаний через зарубежные брокерские платформы, кастодиальные банки, что обходится несколько дорого.", - отметил Ф.Ахундов.

По его словам, сегодня у БФБ нет ограничений для таких торговых операций и потому «думаем над этим».

«Мы хотим, чтобы эти инструменты были доступны на местном рынке»,- сказал глава Бакинской биржи.

Новая стратегия БФБ на 2024-2026 годы под лозунгом «Ключевые инициативы стратегического развития» ставит целью упростить и сделать более доступными операции на фондовом рынке. "В частности, через мобильные приложения банков, переводя средства со счетов на счета инвесткомпаний, можно будет приобретать любые инструменты с различной доходностью", - пояснил Ахундов.

Помимо этого, БФБ планирует активнее продвигать инвестиционные счета среди населения, особенно среди молодежи. Будут организованы кампании по открытию счетов через инвесткомпании, банки и их онлайн/мобильные каналы. Также БФБ будет приветствовать открытие демо и реальных счетов студентами вузов.

Данные меры призваны не только расширить круг инвесторов, но и сделать биржу более привлекательной для молодых и технологически подкованных людей.

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Версия на английском языке Google, Amazon and Apple may become available to Azerbaijani investors

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