Гонконгская фондовая биржа с сентября будет проводить торги во время тайфунов

Гонконгская фондовая биржа больше не будет приостанавливать торги на время тайфунов и других чрезвычайных ситуаций.

Гонконгская фондовая биржа больше не будет приостанавливать торги на время тайфунов и других чрезвычайных ситуаций.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил главный исполнительный директор Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Джон Ли.

Изменения вступят в силу 23 сентября.

Гонконгская биржа за год сталкивается примерно с 6-8 тайфунами и традиционно приостанавливает торги во время особенно сильных из них. Кроме того, торги часто останавливаются при объявлении "экстремальных условий", таких как серьезные перебои в работе общественного транспорта, наводнения, крупные оползни и масштабные отключения электроэнергии. Этим Гонконгская биржа отличается от других ведущих торговых площадок мира, которые работают при любых погодных условиях.