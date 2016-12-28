Гонконгская биржа стала лидером по объему проведенных IPO в 2016 году

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Объем первичных размещений акций на Гонконгской бирже составил в этом году $25,1 млрд, что сделало ее лидером по этому показателю среди мировых торговых площадок.

Как передает Report, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои расчеты.

Лидерство Гонконгу обеспечили IPO китайских госкомпаний – причем, по мнению колумнистки Bloomberg Ниши Гопалан, такая ситуация сохранится и в следующем году.

На Шанхайской бирже в 2016 году прошли IPO объемом $17,2 млрд, Нью-Йоркской – $14,4 млрд, Nasdaq - $10,8 млрд, Токийской – $10,7 млрд, Шэнчженьской - $8 млрд, Лондонской – $7,8 млрд.