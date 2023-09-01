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Гонконгская биржа отменила утренние торги из-за супертайфуна

Гонконгская биржа отменила утренние торги из-за супертайфуна Гонконгская фондовая биржа не стала проводить утренние торги из-за действующего в городе штормового предупреждения в связи с приближением супертайфуна "Саола", cообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Финансы
1 сентября 2023 г. 09:20
Гонконгская биржа отменила утренние торги из-за супертайфуна

Гонконгская фондовая биржа не стала проводить утренние торги из-за действующего в городе штормового предупреждения в связи с приближением супертайфуна "Саола", cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Утренних торгов на рынках ценных бумаг и деривативов в Гонконге не будет из-за действующего тайфунного предупреждения 8-го уровня", - говорится в сообщении площадки.

Погодные условия отразились на работе Гонконгской фондовой биржи уже во второй раз в текущем году: 17 июля торги отменили из-за тайфуна "Талим".

В настоящее время супертайфун "Саола" находится в 180 км от города. Порывы в его центре достигают 58 м/с. Власти Гонконга перевели 1,4 тыс. полицейских и 300 пожарных в режим повышенной готовности. В городе развернуто 29 временных убежищ.

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