Гонконгская биржа отменила утренние торги из-за супертайфуна

Гонконгская фондовая биржа не стала проводить утренние торги из-за действующего в городе штормового предупреждения в связи с приближением супертайфуна "Саола", cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Гонконгская фондовая биржа не стала проводить утренние торги из-за действующего в городе штормового предупреждения в связи с приближением супертайфуна "Саола", cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Утренних торгов на рынках ценных бумаг и деривативов в Гонконге не будет из-за действующего тайфунного предупреждения 8-го уровня", - говорится в сообщении площадки.

Погодные условия отразились на работе Гонконгской фондовой биржи уже во второй раз в текущем году: 17 июля торги отменили из-за тайфуна "Талим".

В настоящее время супертайфун "Саола" находится в 180 км от города. Порывы в его центре достигают 58 м/с. Власти Гонконга перевели 1,4 тыс. полицейских и 300 пожарных в режим повышенной готовности. В городе развернуто 29 временных убежищ.