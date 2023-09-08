Гонконгская биржа отменила утренние торги из-за сильнейшего за 139 лет ливня

Гонконгская фондовая биржа не стала проводить утренние торги в связи с действующим в городе черным штормовым предупреждением из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года.

Гонконгская фондовая биржа не стала проводить утренние торги в связи с действующим в городе черным штормовым предупреждением из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Утренние торги на рынках ценных бумаг и деривативов отменены из-за черного штормового предупреждения и экстремальных условий", - сказано в заявлении на сайте биржи. В документе указывается, что если черное штормовое предупреждение будет отменено в полдень по местному времени (08:00 - бакинское) или раньше, то во второй половине дня торги возобновятся. Если в 12:00 по местному времени предупреждение будет по-прежнему действовать, все торги в пятницу будут отменены.

Непогода влияет на работу Гонконгской фондовой биржи второй раз за неделю: 1 сентября торги были полностью отменены из-за обрушившегося на город супертайфуна "Саола".