Гонконгская биржа открылась падением на фоне ситуации вокруг Сирии, Токийская слабо отреагировала

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением основного индекса на фоне обострения ситуации вокруг Сирии после ударов США и их союзников по Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия торгов к 9.39 (5.39 по бакинскому времени) снижался на 0,43% — до 30676,28 пункта.

Рынок ценных бумаг в Токио слабо отреагировал на новость о ракетных ударах по Сирии. Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, на открытии биржи поднялся на 38,76 пункта, или на 0,18% — до отметки 21817,50. Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, увеличился на 2,45 пункта, или на 0,14% — до отметки 1731,81.

Понедельник стал первым торговым днем после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии.