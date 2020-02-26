Гонконг выделил более 15 млрд долларов на последствия протестов и вируса

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Правительство Гонконга представило пакет мер, направленных на поддержку экономики, серьезно пострадавшей от антиправительственных демонстраций и распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в общей сложности власти выделили на это 15,4 млрд долларов США.

Финансовый секретарь Гонконга Пол Чжань, анонсируя проект бюджета страны на 2020–2021 финансовый год, заявил, что для поддержки малого и среднего бизнеса будут выделены 3,85 млрд долларов США. Компаниям станут доступны займы с пониженной процентной ставкой, а налог на прибыль до 20 тысяч долларов будет сокращен вдвое. Кроме того, каждому постоянному резиденту Гонконга старше 18 лет будет выплачено 10 тысяч гонконгских долларов (примерно 1,3 тысячи долларов США).

Нынешний финансовый год, завершающийся 31 марта, станет первым за последние 15 лет, когда бюджет Гонконга окажется дефицитным. Расходы превысят доходы страны на 4,85 млрд долларов США (1,3% ВВП). Проект же бюджета на 2020–2021 финансовый год предполагает, что дефицит составит порядка 17,85 млрд долларов США (4,8% ВВП) — это будет рекордно высокий показатель за всю историю страны.