Goldman Sachs: Золото может подорожать

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Если геополитическая ситуация в мире усложнится, цена на золото может возрасти до 1500 долларов/унция к концу 2018 года.

Как сообщает Report, с этим прогнозом выступил глава отдела глобальных сырьевых исследований Goldman Sachs Джеффри Керри.

"Спрос в Китае и странах Юго-Восточной Азии, а также развивающихся странах продолжает расти, что провоцирует рост цен", - сказал Керри в интервью Bloomberg.

По его словам, Goldman Sachs прогнозирует рост цен к концу 2018 года до 1 375 долларов/унция при стабильных условиях и до 1 400, и даже 1 500 долларов/унция – в условиях геополитической напряженности.