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Goldman Sachs: В 2023 году ни одна крупная экономика мира не войдет в рецессию

Goldman Sachs: В 2023 году ни одна крупная экономика мира не войдет в рецессию Ни одна крупная экономика мира не столкнется с рецессией в 2023 году, несмотря на ужесточение центральными банками денежно-кредитной политики. Как сообщает Report, такое мнение аналитиков банка Goldman Sachs приводит Bloomberg.
Финансы
22 августа 2022 г. 17:55
Goldman Sachs: В 2023 году ни одна крупная экономика мира не войдет в рецессию

Ни одна крупная экономика мира не столкнется с рецессией в 2023 году, несмотря на ужесточение центральными банками денежно-кредитной политики. Как сообщает Report, такое мнение аналитиков банка Goldman Sachs приводит Bloomberg.

Эксперты изучили ситуацию в девяти странах, которые одними из первых ужесточили денежно-кредитную политику. Ими оказались в основном страны с развивающейся экономикой в ​​Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, а также Новая Зеландия. Ни в одной из них не было замечено признаков рецессии, учитывая, что их рынки труда остаются на прежнем уровне.

"Их устойчивость поддерживает наш прогноз о том, что ни одна крупная экономика не войдет в рецессию, вызванную денежно-кредитной политикой, в следующем году", — утверждают аналитики Goldman Sachs.

Среди главных факторов поддержания экономик стран на приемлемом уровне — неудовлетворенный спрос на рабочую силу. Недопущению рецессии также будут способствовать быстрый рост потребительского кредитования населения. В то же время уровень базовой инфляции, вероятнее всего, уже сейчас достиг своего пика в большинстве стран мира.

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