Goldman Sachs: В 2023 году ни одна крупная экономика мира не войдет в рецессию

Goldman Sachs: В 2023 году ни одна крупная экономика мира не войдет в рецессию

Ни одна крупная экономика мира не столкнется с рецессией в 2023 году, несмотря на ужесточение центральными банками денежно-кредитной политики. Как сообщает Report, такое мнение аналитиков банка Goldman Sachs приводит Bloomberg.

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