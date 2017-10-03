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    Goldman Sachs советует переходить с евро на доллар

    К концу этого года курс может упасть до 1,15 USD/EUR

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Доллар продолжит укрепляться на фоне роста экономики и ожиданий повышения учетной ставки в США. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в аналитическом отчете банка Goldman Sachs. В отчете рекомендуется переходить с евро на доллар.

    Аналитики банка Зак Пандл и Камакши Триведи отмечают, что доллар начал укрепляться: "В краткосрочной перспективе ожидается укрепление доллара. Мы делаем ставки на снижение евро против доллара".

    Пандл и Триведи прогнозируют, что к концу этого года курс евро/доллар упадет до 1,15 USD/EUR. Они полагают, что европейский фондовый рынок будет развиваться слабо. Между тем ожидается, что политические проблемы в Испании, предстоящие выборы в Австрии и Италии окажут негативное влияние на курс евро.

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