Goldman Sachs советует переходить с евро на доллар

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Доллар продолжит укрепляться на фоне роста экономики и ожиданий повышения учетной ставки в США. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в аналитическом отчете банка Goldman Sachs. В отчете рекомендуется переходить с евро на доллар.

Аналитики банка Зак Пандл и Камакши Триведи отмечают, что доллар начал укрепляться: "В краткосрочной перспективе ожидается укрепление доллара. Мы делаем ставки на снижение евро против доллара".

Пандл и Триведи прогнозируют, что к концу этого года курс евро/доллар упадет до 1,15 USD/EUR. Они полагают, что европейский фондовый рынок будет развиваться слабо. Между тем ожидается, что политические проблемы в Испании, предстоящие выборы в Австрии и Италии окажут негативное влияние на курс евро.