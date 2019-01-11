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    Goldman Sachs прогнозирует подорожание золота до 1425 долларов/унция

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Американский инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз максимальной цены на золото на этот год до 1 425 долларов за унцию.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Следует отметить, что золото не продавалось по этой цене в течение последних 5 лет. Аналитики Goldman Sachs полагают, что с ростом геополитической напряженности спрос на золото, которое рассматривается в качестве инструмента инвестиций, будет расти, и это резко увеличит его стоимость.

    Сейчас золото торгуется в диапазоне 1 300 долларов.

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