Goldman Sachs прогнозирует подорожание золота до 1425 долларов/унция

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Американский инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз максимальной цены на золото на этот год до 1 425 долларов за унцию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Следует отметить, что золото не продавалось по этой цене в течение последних 5 лет. Аналитики Goldman Sachs полагают, что с ростом геополитической напряженности спрос на золото, которое рассматривается в качестве инструмента инвестиций, будет расти, и это резко увеличит его стоимость.

Сейчас золото торгуется в диапазоне 1 300 долларов.