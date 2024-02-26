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Goldman Sachs прогнозирует четыре снижения ставки ФРС США в 2024 году

Goldman Sachs прогнозирует четыре снижения ставки ФРС США в 2024 году Американский банк Goldman Sachs Group изменил свой прогноз для траектории процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) Федеральной резервной системы (ФРС) США на 2024 год.
Финансы
26 февраля 2024 г. 10:55
Goldman Sachs прогнозирует четыре снижения ставки ФРС США в 2024 году

Американский банк Goldman Sachs Group изменил свой прогноз для траектории процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) Федеральной резервной системы (ФРС) США на 2024 год.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", прогноз был пересмотрен на фоне недавних заявлений руководителей ФРС и протокола январского заседания.

Согласно новым оценкам, ставка будет снижена четыре раза в 2024 году, а не пять, как предполагалось ранее. Первое снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) ожидается в июне.

Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман подчеркнула, что время для снижения ставки еще не наступило. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что хочет подождать еще немного, прежде чем снижать ставку. Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сказал, что изменение курса денежно-кредитной политики в сторону более нейтрального случится летом.

Все эти заявления указывают на то, что большинство членов руководства Федрезерва не хочет торопиться со смягчением ДКП, что и нашло отражение в новом прогнозе Goldman.

В 2025 году банк ждет еще четырех снижений ставки.

Точечный график прогнозов (dot plot) самого ФРС показывает, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают уменьшения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 б.п. Новые прогнозы будут обнародованы вместе с итогами следующего заседания, которое пройдет 19-20 марта.

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