Goldman Sachs: Позиции доллара в 2018 году будут слабыми

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Позиции доллара в 2018 году будут слабыми, несмотря на вероятность повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) 4 раза в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал в интервью телеканалу CNBC главный экономист инвестиционного банка Goldman Sachs Ян Хатциус.

"Доллар продолжит удерживать слабые позиции по отношению к основным валютам, и даже валютам некоторых развивающихся стран. При нормальных условиях с ростом ставок ФРС, доллар должен укрепляться. Однако доллар теряет свою привлекательность, поскольку другие центробанки синхронно предпринимают те же шаги", - сказал Хатциус.

Следует отметить, что, несмотря на повышение ставки ФРС 3 раза в 2017 году и утверждение налоговой реформы, доллар подешевел на 15% по отношению к своему главному конкуренту – евро.