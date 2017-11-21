Goldman Sachs: Главной угрозой мировой экономики в 2018 году станет Китай

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Синхронизированный подъем мировой экономики должен продолжиться в 2018 году, но план Китая по замедлению кредитования является ключевым элементом неопределенности.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом заявил Эндрю Тилтон, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Goldman Sachs Group Inc.

"Мы довольно оптимистично смотрим на предстоящий год, - сказал Тилтон в интервью Bloomberg Television. - Мы думаем, что все еще есть возможность для роста во многих странах мира, в том числе и в Азии".

Однако план Китая по ограничению финансовых рисков является одним из главных факторов неопределенности, отметил Тилтон. Власти в Пекине пообещали уделять меньше внимания темпам экономического роста и вместо этого сосредоточиться на устойчивости второй по величине экономики мира.

"Это одна из ключевых дискуссий, - сказал Тилтон. - Темпы, с которыми они решили двигаться, и их способность реализовывать это постепенно - это действительно ключевой фактор для 2018 года. На Китай приходится почти половина мировых инвестиций, поэтому управление ужесточением в этой области и постепенное замедление инвестиций действительно важно, и не только для Китая, но и для всего мира".

Общий долг Китая вырастет до 327% ВВП к 2022 году, написали исследователи Bloomberg Economics в докладе, опубликованном во вторник.

В октябре глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что Китай будет предотвращать риски, связанные с чрезмерным оптимизмом, который может привести к "моменту Мински", то есть к внезапному обвалу цен на активы. Глава центробанка добавил, что уровни корпоративного долга в стране являются относительно высокими, а долг домашних хозяйств растет слишком быстро.