Goldman Sachs: Фунт подорожает в этом году

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В 2019 году среди валют стран Большой десятки больше всего подорожает фунт стерлингов, прогнозирует ведущий американский инвестиционный банк Goldman Sachs.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Фунт стерлингов укреплялся 5 дней подряд после того, как план британского премьер-министра Терезы Мей по Brexit провалился на прошлой неделе, а вероятность проведения второго раунда референдума, по итогам которого страна может остаться в Евросоюзе, повысилась.

Премьер-министр сегодня объявит в парламенте новое предложение по Brexit.

По мнению экономистов Bloomberg, фунт подорожает более чем на 5% к концу 2019 года - до 1,36 USD/GBP.