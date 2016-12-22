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    Годовой темп прироста доходов населения Азербайджана сократился

    Этот показатель сократился до 8,9% с 12,1% в начале года

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Годовой темп прироста доходов населения Азербайджана сократился по сравнению с началом 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на официальную статистику, в январе-ноябре текущего года годовой прирост доходов населения составил 8,9%. Напомним, что в январе этот показатель был равен 12,1%.

    Согласно данным официальной статистики, темп прироста высокий по сравнению с предыдущими годами. Так, в прошлом году годовой темп прироста доходов колебался в пределах 5,0-6,4%.

    Доходы населения, 
    млн манатов    		 Относительно аналогичного показателя предыдущего года, % Доходы на душу населения,
    манат    		 Относительно аналогичного показателя предыдущего года, %
    2014
    Январь-декабрь 39 360,70 104,8 4 180,5 103,5
    2015
    январь 2 680,9 105,5 282,9 104,2
    январь-февраль 5 859,4 105,0 618,0 103,7
    январь-март 9 455,9 105,3 996,8 104
    январь-апрель 12 649,3 105,7 1 333 104,4
    январь-май 16 163,1 105,8 1 702,4 104,5
    январь-июнь 19 826,3 106,2 2 087,2 104,9
    январь-июль 23 606,1 106,4 2 484,1 105,1
    январь-август 26 674,7 105,9 2 805,4 104,6
    январь-сентябрь 30 122,8 105,8 3 165,9 104,5
    январь-октябрь 33 518,8 105,7 3 521,1 104,4
    январь-ноябрь 36 770,2 105,7 3 860,5 104,4
    январь-декабрь 41 738,6 105,7 4 380,1 104,5
    2016
    январь 3 080,6 112,1 321,2 110,8
    январь-февраль 6 459,3 110,2 673,3 109,0
    январь-март 10 303,5 109,0 1 073,5 107,7
    январь-апрель 13 789,5 109,0 1 436,1 107,7
    январь-май 17 511,6 108,3 1 822,9 107,0
    январь-июнь 21 493,9 108,4 2 236,5 107,1
    январь-июль 25 682,7 108,5 2 670,9 107,3
    январь-август 28 972,4 108,6 3 011,7 107,4
    январь-сентябрь 32 762,5 108,7 3 403,6 107,4
    январь-октябрь 36 635,8 108,7 3 804,5 107,5
    январь-ноябрь 40 028,5 108,9 4 154,7 107,7
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