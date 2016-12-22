Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Годовой темп прироста доходов населения Азербайджана сократился по сравнению с началом 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на официальную статистику, в январе-ноябре текущего года годовой прирост доходов населения составил 8,9%. Напомним, что в январе этот показатель был равен 12,1%.

Согласно данным официальной статистики, темп прироста высокий по сравнению с предыдущими годами. Так, в прошлом году годовой темп прироста доходов колебался в пределах 5,0-6,4%.