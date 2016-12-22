Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Годовой темп прироста доходов населения Азербайджана сократился по сравнению с началом 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на официальную статистику, в январе-ноябре текущего года годовой прирост доходов населения составил 8,9%. Напомним, что в январе этот показатель был равен 12,1%.
Согласно данным официальной статистики, темп прироста высокий по сравнению с предыдущими годами. Так, в прошлом году годовой темп прироста доходов колебался в пределах 5,0-6,4%.
|Доходы населения,
млн манатов
|Относительно аналогичного показателя предыдущего года, %
|Доходы на душу населения,
манат
|Относительно аналогичного показателя предыдущего года, %
|2014
|Январь-декабрь
|39 360,70
|104,8
|4 180,5
|103,5
|2015
|январь
|2 680,9
|105,5
|282,9
|104,2
|январь-февраль
|5 859,4
|105,0
|618,0
|103,7
|январь-март
|9 455,9
|105,3
|996,8
|104
|январь-апрель
|12 649,3
|105,7
|1 333
|104,4
|январь-май
|16 163,1
|105,8
|1 702,4
|104,5
|январь-июнь
|19 826,3
|106,2
|2 087,2
|104,9
|январь-июль
|23 606,1
|106,4
|2 484,1
|105,1
|январь-август
|26 674,7
|105,9
|2 805,4
|104,6
|январь-сентябрь
|30 122,8
|105,8
|3 165,9
|104,5
|январь-октябрь
|33 518,8
|105,7
|3 521,1
|104,4
|январь-ноябрь
|36 770,2
|105,7
|3 860,5
|104,4
|январь-декабрь
|41 738,6
|105,7
|4 380,1
|104,5
|2016
|январь
|3 080,6
|112,1
|321,2
|110,8
|январь-февраль
|6 459,3
|110,2
|673,3
|109,0
|январь-март
|10 303,5
|109,0
|1 073,5
|107,7
|январь-апрель
|13 789,5
|109,0
|1 436,1
|107,7
|январь-май
|17 511,6
|108,3
|1 822,9
|107,0
|январь-июнь
|21 493,9
|108,4
|2 236,5
|107,1
|январь-июль
|25 682,7
|108,5
|2 670,9
|107,3
|январь-август
|28 972,4
|108,6
|3 011,7
|107,4
|январь-сентябрь
|32 762,5
|108,7
|3 403,6
|107,4
|январь-октябрь
|36 635,8
|108,7
|3 804,5
|107,5
|январь-ноябрь
|40 028,5
|108,9
|4 154,7
|107,7
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook