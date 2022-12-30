Годовое падение юаня будет самым крупным с 1994 года из-за карантинных мер в КНР

В пятницу китайский юань укрепился против доллара США. Его годовое падение будет самым крупным с 1994 года, так как вторая в мире по величине экономика находилась под давлением жестких карантинных мер, а новая волна заражений коронавирусом омрачает перспе

В пятницу китайский юань укрепился против доллара США. Его годовое падение будет самым крупным с 1994 года, так как вторая в мире по величине экономика находилась под давлением жестких карантинных мер, а новая волна заражений коронавирусом омрачает перспективы ее восстановления.

Границы Китая почти три года были почти полностью закрыты, в стране действовали строгие локдауны, но 7 декабря Пекин начал быстро отступать от политики нулевой терпимости к COVID. Теперь во всей стране растет заболеваемость, что создает угрозу экономике, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,9555, а на момент написания статьи торговалась по 6,9585. Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,9646 против 6,9793 в четверг.

С начала года континентальный юань снизился против доллара на 8,7%, и это было самое глубокое падение с 1994 года, когда Китай уравнял рыночный и официальный курсы своей валюты.

По мнению аналитика OCBC Bank Кристофера Вона, в 2023 году можно ждать улучшения динамики юаня. После распродаж в этом году вложения иностранных инвесторов в китайские активы находятся на историческом минимуме, а отмена ограничений вызвала оптимизм, который поддержит портфельные инвестиции и потоки в сторону юаня, сказал он.

По прогнозу OCBC, пара доллар/юань закончит год на уровне 6,98, а потом будет постепенно снижаться: до 6,90 в марте и до 6,75 к концу 2023 года.

Число случаев заражения коронавирусом в Китае начало расти в ноябре, а в декабре, когда были отменены ограничения, рост ускорился. Пекин сообщил об одном умершем от COVID в четверг, но, по оценке британской исследовательской компании Airfinity, ежедневно в Китае от него умирают около 9 тыс. человек.