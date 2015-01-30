​Годовая прибыль Rabitəbank снизилась

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ За 2014 год прибыль ОАО Rabitəbank Азербайджана в годовом сравнении снизилась на 5,19% и составила 3,319 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, за отчетный год доходы банка выросли на 77,07% и составили 52,544 млн. манатов. Процентные доходы банка выросли на 94,80% и составили 45,563 млн. манатов, непроцентные доходы - на 11,08%, составив 6,981 млн. манатов.

За отчетный период расходы выросли на 82,94% до 48,231 млн. манатов. Процентные расходы выросли на 24,97% и составили 12,759 млн. манатов, непроцентные расходы увеличились в 2 раза, составив 35,471 млн. манатов.

Таким образом, за прошлый год процентная прибыль Rabitəbank составила 32,803 млн. манатов, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2013 годом. Непроцентный убыток банка вырос в годовом сравнении в 2,9 раза и составил 28,490 млн. манатов.