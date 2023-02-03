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Годовая инфляция в Турции в январе превысила 57%

Годовая инфляция в Турции в январе превысила 57% Инфляция в Турции в январе достигла в годовом исчислении 57,68%.
Финансы
3 февраля 2023 г. 11:35
Годовая инфляция в Турции в январе превысила 57%

Инфляция в Турции в январе достигла в годовом исчислении 57,68%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в пятницу турецкий статистический институт.

В декабре прошлого года данный показатель составлял 64,27%.

В то же время, согласно данным независимой Группы анализа инфляции, она выросла до 121,62%.

Власти Турции с декабря 2020 года проводят так называемую новую экономическую политику, упор в которой делается на укрепление турецкой лиры. Однако курс национальной валюты по отношению к доллару в последние месяцы значительно не снижался.

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