Годовая инфляция в Турции в мае составила чуть меньше 40%

Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%.

Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%.

Как передает Report cо ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщило Бюро статистики Турции.

"В мае 2023 года инфляция составила 0,04% в месячном исчислении и 39,59% в годовом", - говорится в сообщении.

Наибольший рост за год - почти 70% - зафиксирован в среднем чеке на поход в рестораны и проживание в отелях, а также на услуги здравоохранения.

В свою очередь, независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 109%.

По итогам апреля инфляция составила 43,68%, а по итогам марта - 50,5%.

ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.