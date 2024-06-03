Годовая инфляция в Турции в мае достигла 75,45%

Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, а в месячном выражении показатель составил 3,37%.

Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, а в месячном выражении показатель составил 3,37%.

Как передает Report, об этом сообщил Институт статистики страны (TUIK).

"Годовая инфляция в мае ускорилась до 75,45%", - сказано в сообщении.

Нынешний показатель самый высокий за последние 18 месяцев, после 84,39% в ноябре 2022 года. При этом группа турецких независимых экономистов (ENAG) оценила годовую инфляцию в мае в 120,66%.

Ранее власти страны заявляли, что ожидают пика инфляции в мае, а с июня рассчитывают на ее быстрое снижение.

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.