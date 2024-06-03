О нас

Годовая инфляция в Турции в мае достигла 75,45%

Годовая инфляция в Турции в мае достигла 75,45% Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, а в месячном выражении показатель составил 3,37%.
Финансы
3 июня 2024 г. 11:33
Годовая инфляция в Турции в мае достигла 75,45%

Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, а в месячном выражении показатель составил 3,37%.

Как передает Report, об этом сообщил Институт статистики страны (TUIK).

"Годовая инфляция в мае ускорилась до 75,45%", - сказано в сообщении.

Нынешний показатель самый высокий за последние 18 месяцев, после 84,39% в ноябре 2022 года. При этом группа турецких независимых экономистов (ENAG) оценила годовую инфляцию в мае в 120,66%.

Ранее власти страны заявляли, что ожидают пика инфляции в мае, а с июня рассчитывают на ее быстрое снижение.

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Xalq Kapital обнародовала данные о финансовом положении
Xalq Kapital обнародовала данные о финансовом положении
3 июня 2024 г. 10:59
Чистая прибыль инвестиционной компании PSG Kapital сократилась на 35%
Чистая прибыль инвестиционной компании PSG Kapital сократилась на 35%
3 июня 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2024)
3 июня 2024 г. 09:20
Чистая прибыль инвестиционной компании AzFinance снизилась на 34%
Чистая прибыль инвестиционной компании AzFinance снизилась на 34%
3 июня 2024 г. 09:13
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.06.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.06.2024)
3 июня 2024 г. 09:05
Следующее заседание Союза оценщиков тюркских государств пройдет в Узбекистане
Следующее заседание Союза оценщиков тюркских государств пройдет в Узбекистане
1 июня 2024 г. 13:18
Азад Джафарли: В Азербайджане на 119 тыс. га установлены современные оросительные системы
Азад Джафарли: В Азербайджане на 119 тыс. га установлены современные оросительные системы
1 июня 2024 г. 12:45
Вугар Орудж: Союз оценщиков тюркских государств служит расширению сотрудничества между странами
Вугар Орудж: Союз оценщиков тюркских государств служит расширению сотрудничества между странами
1 июня 2024 г. 12:23
Инвестиционная компания Capital Partners обнародовала финансовое положение
Инвестиционная компания Capital Partners обнародовала финансовое положение
31 мая 2024 г. 19:51
Названа дата аукциона по размещению первого транша манатных облигаций Kapital Bank
Названа дата аукциона по размещению первого транша манатных облигаций Kapital Bank
31 мая 2024 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi