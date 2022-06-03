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Годовая инфляция в Турции ускорилась в мае

Годовая инфляция в Турции ускорилась в мае Годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле.
Финансы
3 июня 2022 г. 11:46
Годовая инфляция в Турции ускорилась в мае

Годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле.

Как передает Report, об этом сообщает Институт статистики страны.

"Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в мае до 73,50%", — говорится в сообщении. Рост потребительских цен только за месяц составил 2,98%.

Центробанк Турции в мае повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%. Учетную ставку в этом году регулятор держит неизменной — 14%.

В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.

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Версия на английском языке Annual inflation in Turkiye accelerates in May

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