Годовая инфляция в Турции ускорилась в августе

Годовая инфляция в Турции по итогам августа ускорилась до 80,21 с 79,6% в июле.

Годовая инфляция в Турции по итогам августа ускорилась до 80,21 с 79,6% в июле.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Институт статистики страны.

"Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в августе до 80,21", — говорится в сообщении. Рост потребительских цен только за месяц составил 1,46%.

Центробанк Турции ранее снизил учетную ставку до 13%, при этом рост потребительских цен ускоряется, а национальная валюта слабеет. Так, если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 турецкой лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас превысил 18 лир.