О нас

Годовая инфляция в Турции ускорилась в августе

Годовая инфляция в Турции ускорилась в августе Годовая инфляция в Турции по итогам августа ускорилась до 80,21 с 79,6% в июле.
Финансы
5 сентября 2022 г. 11:29
Годовая инфляция в Турции ускорилась в августе

Годовая инфляция в Турции по итогам августа ускорилась до 80,21 с 79,6% в июле.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Институт статистики страны.

"Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в августе до 80,21", — говорится в сообщении. Рост потребительских цен только за месяц составил 1,46%.

Центробанк Турции ранее снизил учетную ставку до 13%, при этом рост потребительских цен ускоряется, а национальная валюта слабеет. Так, если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 турецкой лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас превысил 18 лир.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Annual inflation in Turkiye accelerated in August

Экслюзивные новости

Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi