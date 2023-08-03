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Годовая инфляция в Турции ускорилась до 47,8%

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 47,8% Годовая инфляция в Турции в июле ускорилась до 47,8%, что на 9,6 процентных пункта выше, чем показатель июня.
Финансы
3 августа 2023 г. 11:37
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 47,8%

Годовая инфляция в Турции в июле ускорилась до 47,8%, что на 9,6 процентных пункта выше, чем показатель июня.

Как передает Report, об этом сообщило Бюро статистики Турции (TUIK).

"В июле 2023 года инфляция составила 9,49% в месячном исчислении и 47,83% в годовом", - говорится в сообщении.

В июне показатель фиксировался на уровне 38,2%.

При этом независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель превысил 122%.

По данным TUIK, наибольший рост цен за месяц - более 82% - зафиксирован на проживание в отелях и рестораны, а наименьший - на недвижимость.

Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%.

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Версия на английском языке Annual inflation in Türkiye accelerates to 47.8%

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