Годовая инфляция в Турции по итогам января составила почти 65%

Инфляция в Турции за январь составила 6,7%, а годовой показатель по итогам этого месяца - 64,86%.

Инфляция в Турции за январь составила 6,7%, а годовой показатель по итогам этого месяца - 64,86%.

Как передает Report, об этом сообщил Институт статистики страны.

"В январе индекс потребительских цен вырос на 6,7% и достиг 64,86% в годовом исчислении. Таким образом, инфляция достигла пятимесячного максимума в месячном исчислении", - говорится в сообщении.

Неофициальная группа экономистов ENAG в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в январе, по их расчётам, вырос на 9,38%, а за последние 12 месяцев рост составил 129,11%.

Новоназначенный управляющий центрального банка (ЦБ) Турции Фатих Карахан ранее заявил, что регулятор намерен не допустить "ухудшения инфляционных прогнозов".