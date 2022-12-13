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Годовая инфляция в США замедлилась до 7,1%

Годовая инфляция в США замедлилась до 7,1% Потребительские цены в США по итогам ноября выросли на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% месяцем ранее.
Финансы
13 декабря 2022 г. 17:42
Годовая инфляция в США замедлилась до 7,1%

Потребительские цены в США по итогам ноября выросли на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% месяцем ранее.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минтруда страны.

Показатель годовой инфляции находится на минимуме с декабря 2021 года, по итогам которого рост потребительских цен составил 7%.

Месячная инфляция за ноябрь составила 0,1% против 0,4% в октябре.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что показатель в годовом выражении замедлится до 7,3%, а за ноябрь цены вырастут на 0,3%.

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