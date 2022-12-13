Годовая инфляция в США замедлилась до 7,1%

Потребительские цены в США по итогам ноября выросли на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% месяцем ранее.

Потребительские цены в США по итогам ноября выросли на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% месяцем ранее.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минтруда страны.

Показатель годовой инфляции находится на минимуме с декабря 2021 года, по итогам которого рост потребительских цен составил 7%.

Месячная инфляция за ноябрь составила 0,1% против 0,4% в октябре.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что показатель в годовом выражении замедлится до 7,3%, а за ноябрь цены вырастут на 0,3%.