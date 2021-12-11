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Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года

Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%.
Финансы
11 декабря 2021 г. 04:12
Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года

Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 40 лет. По итогам июня 1982 года она составляла 7,2%.

Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, а в месячном выражении инфляция ожидалась на уровне 0,7%.

При этом базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - составила 4,9%, в том числе 0,5% только за ноябрь. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков.

Цены на продовольствие в США в ноябре поднялись на 0,7%, на энергоносители - на 3,5%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 6,1%, а энергоносители - на 33,3%.

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