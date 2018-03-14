Годовая инфляция в России впервые в истории стала ниже, чем в США

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Годовая инфляция в России в феврале 2018 года оказалась ниже, чем в США.

Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", это следует из данных Росстата и американского Минтруда.

В России инфляция в годовом выражении составила 2,18% - минимум за все время наблюдений (в январе - 2,19%). Министерство труда США во вторник опубликовало данные по годовой инфляции в США за февраль - также 2,2% (выросла с 2,1% в январе).

Таким образом, инфляция в США в годовом исчислении оказалась выше, чем в России, впервые за все время наблюдений, сказал бывший директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

"Однако для двух стран практически одинаковый показатель означает совершенно разное. У нас это значение инфляции считается очень низким (на 1,8 п. п. ниже таргета ЦБ) и связано, в основном, с обвалившимися доходами населения, а также с низкими ценами на продовольствие в мире и укрепившимся рублем. В США, наоборот, считается достаточно высоким и связано с ускоряющимся ростом экономики, повышением зарплат и цен на энергоносители", - отметил Тремасов.

Разрыв между инфляцией в развитых и развивающихся странах существенно сократился с 10-15 п. п. в первой половине 1990-х годов до 2-3 п. п. с начала 2000 года, а в 2017 году снизился до 1,7 п. п., подсчитали экономисты Goldman Sachs Кэвин Дэли и Логлан О'Доэрти.

Главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова предупреждает, что для ЦБ такая ситуация может стать вызовом. Ускорение инфляции в США означает большую вероятность повышения ставок ФРС, на фоне которого смягчение монетарной политики ЦБ может быть рискованным, объясняет она.

Отметим, что на данный момент учетная ставка в России составляет 7,5%.