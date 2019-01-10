Годовая инфляция в России увеличилась почти в два раза

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Уровень инфляции в России по итогам 2018 года составил 4,3%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
В предыдущем 2017 году этот показатель составил 2,5%.
Отмечается, что потребительские цены в декабре 2018 года по отношению к ноябрю выросли на 0,8%. В 2017 году этот показатель в тот же период составлял 0,4%.
Продовольственные товары в 2018 году подорожали на 4,7%, непродовольственные - на 4,1%.
Nərmin RəhimovaАвтор новости