 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Годовая инфляция в России увеличилась почти в два раза

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Уровень инфляции в России по итогам 2018 года составил 4,3%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В предыдущем 2017 году этот показатель составил 2,5%.

    Отмечается, что потребительские цены в декабре 2018 года по отношению к ноябрю выросли на 0,8%. В 2017 году этот показатель в тот же период составлял 0,4%.

    Продовольственные товары в 2018 году подорожали на 4,7%, непродовольственные - на 4,1%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi