Годовая инфляция в России увеличилась почти в два раза

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Уровень инфляции в России по итогам 2018 года составил 4,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В предыдущем 2017 году этот показатель составил 2,5%.

Отмечается, что потребительские цены в декабре 2018 года по отношению к ноябрю выросли на 0,8%. В 2017 году этот показатель в тот же период составлял 0,4%.

Продовольственные товары в 2018 году подорожали на 4,7%, непродовольственные - на 4,1%.