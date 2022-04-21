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Годовая инфляция в еврозоне выросла до 7,4%

Годовая инфляция в еврозоне выросла до 7,4% Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% месяцем ранее.
Финансы
21 апреля 2022 г. 13:40
Годовая инфляция в еврозоне выросла до 7,4%

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% месяцем ранее.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", это следует из данных Евростата.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 7,5%. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,3% годовых.

Только за март нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 2,4%. По предварительной оценке рост потребительских цен оценивался в 2,5%.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее при прогнозе ускорения до 3% (как и по предварительной оценке).

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