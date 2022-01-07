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Годовая инфляция в еврозоне в декабре достигла 30-летнего рекорда

Годовая инфляция в еврозоне в декабре достигла 30-летнего рекорда Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по предварительной оценке, ускорилась до 5% с 4,9% месяцем ранее, обновив рекорд с августа 1991 года.
Финансы
7 января 2022 г. 14:38
Годовая инфляция в еврозоне в декабре достигла 30-летнего рекорда

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по предварительной оценке, ускорилась до 5% с 4,9% месяцем ранее, обновив рекорд с августа 1991 года.

Как передает Report, это следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована дефляция в 0,3%.

Только за декабрь потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,4%.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,7% с 2,6% месяцем ранее. Аналитики ожидали, сохранения показателя на уровне в 2,6%.

Также сообщается, что объем розничных продаж в еврозоне в ноябре вырос на 1% по сравнению с октябрем.

Оценка роста за октябрь при этом была повышена: теперь Евростат оценивает его в 0,3% вместо 0,2%.

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