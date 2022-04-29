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Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5%

Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5% Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась в апреле до 7,5% с 7,4% месяцем ранее.
Финансы
29 апреля 2022 г. 13:23
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5%

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась в апреле до 7,5% с 7,4% месяцем ранее.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных Евростата.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и стал рекордным за всю историю наблюдений.

Годом ранее в апреле в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,6% годовых.

Только за апрель нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,6%.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,5% с 2,9% месяцем ранее при прогнозе ускорения до 3,2%.

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Версия на азербайджанском языке Avrozonada inflyasiya səviyyəsi artıb

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