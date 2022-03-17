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Годовая инфляция в еврозоне достигла исторического максимума

Годовая инфляция в еврозоне достигла исторического максимума Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась в феврале до 5,9% с 5,1% месяцем ранее, показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата.
Финансы
17 марта 2022 г. 15:09
Годовая инфляция в еврозоне достигла исторического максимума

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась в феврале до 5,9% с 5,1% месяцем ранее, показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата.

Как передает Report, это следует из данных этого статистического агентства.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали сохранения показателя на уровне первоначальной оценки в 5,8%.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 0,9% годовых.

Только за февраль нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,9%, что соответствует предварительной оценке.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,7% с 2,3% месяцем ранее, что соответствует ожиданиям аналитиков и предварительной оценке.

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Версия на английском языке Annual inflation in eurozone hits historic high

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