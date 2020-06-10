​Годовая инфляция в Азербайджане упала до 2,9%

В январе-мае текущего года цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в сравнении с аналогичным периодом прошлого года повысились на 2,9%, в том числе продовольствие, напитки и табачные изделия – 5,5%, непродовольственные товары - 1,2%, тарифы на платные услуги, оказываемые населению – 1%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

В мае в сравнении с предыдущим месяцем стоимость потребительских товаров и услуг понизилась на 0,5%, в годовом сравнении возросла на 2,9%.

В отчетном месяце стоимость продовольствия, напитков и табачных изделий снизилась по сравнению с апрелем на 1,3%, в годовом сравнении возросла на 5,7%, непродовольственных товаров увеличилась соответственно на 0,1% и 1,4%.

Тарифы на оказываемые населению платные услуги в месячном сравнении не изменились, в годовом сравнении прирост составил 0,4%.