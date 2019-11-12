Годовая инфляция в Азербайджане составила 2,6%

В январе-октябре текущего года цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в сравнении с аналогичным периодом прошлого года повысились на 2,6%, в том числе продовольствие, напитки и табачные изделия - 3,7%, непродовольственных товаров - 1,2%, тарифы на платные услуги, оказываемые населению - 2,2%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

Təkcə bu ilin oktyabr ayında isə istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri sentyabr ayına nisbətən 0,4%, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının qiymətləri 0,2%, qeyri-ərzaq mallarının qiymətləri 0,1%, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətləri 0,9% artıb.

В октябре в сравнении с предыдущим месяцем стоимость потребительских товаров и услуг повысилась на 0,4%, в том числе продовольствия, напитков и табачных изделий - 0,2%, непродовольственных товаров – 0,1%, тарифов на оказываемые населению платные услуги - 0,9%.