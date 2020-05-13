​Годовая инфляция в Азербайджане сохранилась на уровне 3%

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-апреле этого года составил 3%.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"Это ниже целевого показателя, и мы ожидаем, что он останется на этом уровне до конца года", - отметил он.

Он также отметил, что ЦБА пытается занять сбалансированную позицию в направлении поддержки различных сфер экономики: "За последний год кредитный портфель в Азербайджане вырос на 1,9%. По бизнес-кредитам наблюдался рост на 4,1%, по потребительским кредитам - на 5,2%".