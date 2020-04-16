​Годовая инфляция в Азербайджане достигла 3%

В январе-марте текущего года цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в сравнении с аналогичным периодом прошлого года повысились на 3%, в том числе продовольствие, напитки и табачные изделия – 5,2%, непродовольственные товары - 1,2%, тарифы на платные услуги, оказываемые населению – 1,4%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

В марте в сравнении с предыдущим месяцем стоимость потребительских товаров и услуг повысилась на 1%, в том числе продовольствия, напитков и табачных - на 2,2%, непродовольственных товаров – на 0,2%, тарифов на оказываемые населению платные услуги - 0,1%. В годовом сравнении прирост составил соответственно 3,3%, 6%, 1,2% и 1,2%.