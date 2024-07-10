Годовая инфляция в Азербайджане за 6 месяцев составила 0,7%

Индекс потребительских цен за январь-июнь текущего года составил 100,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в том числе 99,4% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,2% по непродовольственным товарам, 102,4% по платным услугам,

Индекс потребительских цен за январь-июнь текущего года составил 100,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в том числе 99,4% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,2% по непродовольственным товарам, 102,4% по платным услугам, оказанным населению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, индекс потребительских цен в июне текущего года составил 101,1% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, в том числе 100,2% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101% по непродовольственным товарам, 102,4% по платным услугам, оказанным населению.

Индекс потребительских цен в прошлом месяце составил 99,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 99,6% по сравнению с предыдущим месяцем.