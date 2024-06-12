Годовая инфляция в Азербайджане за 5 месяцев составила 0,6%

В январе-мае этого года индекс потребительских цен составил 100,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 99,2%, на непродовольственные товары - 101,2%, платные услуги населению

В январе-мае этого года индекс потребительских цен составил 100,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 99,2%, на непродовольственные товары - 101,2%, платные услуги населению - 102,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Индекс потребительских цен в мае этого года в годовом сравнении составил 100,3%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 98,6%, на непродовольственные товары - 101%, платные услуги населению – 102,2%.

В прошлом месяце индекс потребительских цен составил 99,9% по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе 99,3% на продовольственные товары, напитки и табачные изделия. На непродовольственные товары данный показатель в мае составил 100,2%, а на платные услуги населению - 100,5%