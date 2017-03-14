Годовая инфляция в Азербайджане выросла на 12,5%

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-феврале 2017 года в годовом исчислении выросли на 12,5%, в том числе на продовольственные товары - на 15,6%, непродовольственные товары – на 12,5%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 8,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В феврале цены на потребительские товары и тарифы на услуги в месячном исчислении выросли на 1,6%, в том числе, продовольственные товары подорожали на 2,5%, непродовольственные товары - на 0,9%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 1,0%.

В январе цены на потребительские товары и тарифы на услуги в годовом сравнении выросли на 11,9%, в том числе, на продовольственные товары – 14,5%, непродовольственные товары – 12,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 8,0%.

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в январе по сравнению с декабрем 2016 года выросли на 2,3%, в том числе продовольственные товары подорожали на 2,8%, непродовольственные товары – на 2,0%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 1,9%.