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Годовая инфляция в Азербайджане упала ниже 13%

Годовая инфляция в Азербайджане упала ниже 13% 12:49
Финансы
12 июля 2023 г. 13:19
Годовая инфляция в Азербайджане упала ниже 13%

В январе-июне индекс потребительских цен в Азербайджане составил 112,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время по итогам января-мая инфляция составила 13,1%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, индекс потребительских цен составил 115,1% по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям, 111,4% - по непродовольственным товарам, 110,5% - по платным услугам, оказанным населению.

В прошлом месяце индекс потребительских цен составил 99,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 110,6% по сравнению с июнем предыдущего года.

В июне индекс потребительских цен на продовольствие, напитки и табачные изделия составил 97,9% по сравнению с предыдущим месяцем и 111,5% по сравнению с июнем предыдущего года.

В прошлом месяце индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 110,3% по сравнению с июнем предыдущего года.

Индекс потребительских цен по платным услугам населению составил 100,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 109,8% по сравнению с июнем прошлого года.

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Версия на английском языке Annual inflation rate in Azerbaijan drops below 13%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 13 %-dən aşağı düşüb

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