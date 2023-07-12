Годовая инфляция в Азербайджане упала ниже 13%

12:49

В январе-июне индекс потребительских цен в Азербайджане составил 112,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время по итогам января-мая инфляция составила 13,1%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, индекс потребительских цен составил 115,1% по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям, 111,4% - по непродовольственным товарам, 110,5% - по платным услугам, оказанным населению.

В прошлом месяце индекс потребительских цен составил 99,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 110,6% по сравнению с июнем предыдущего года.

В июне индекс потребительских цен на продовольствие, напитки и табачные изделия составил 97,9% по сравнению с предыдущим месяцем и 111,5% по сравнению с июнем предыдущего года.

В прошлом месяце индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 110,3% по сравнению с июнем предыдущего года.

Индекс потребительских цен по платным услугам населению составил 100,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 109,8% по сравнению с июнем прошлого года.