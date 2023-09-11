О нас

Годовая инфляция в Азербайджане упала ниже 12%

Годовая инфляция в Азербайджане упала ниже 12% Индекс потребительских цен за январь-август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 111,7 %, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 113,4 %, непродовольственные товары - 110,6%, платные услуги на
Финансы
11 сентября 2023 г. 12:38
Годовая инфляция в Азербайджане упала ниже 12%

Индекс потребительских цен за январь-август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 111,7 %, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 113,4 %, непродовольственные товары - 110,6%, платные услуги населению - 110,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Индекс потребительских цен в августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,6 %, по сравнению с августом прошлого года - 108%.

В августе этого года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 99,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 107,4 % по сравнению с августом прошлого года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в прошлом месяце составил 100% по сравнению с предыдущим месяцем, 108,3% по сравнению с августом прошлого года.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению по сравнению с июлем составил 100,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 108,9%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 12 %-dən aşağı düşüb

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycanda illik inflyasiya 12 %-dən aşağı düşüb
Azərbaycanda illik inflyasiya 12 %-dən aşağı düşüb
11 Sentyabr , 2023 12:13
Azərbaycan banklarında Korporativ İdarəetmə Komitəsi yaradılacaq
Azərbaycan banklarında Korporativ İdarəetmə Komitəsi yaradılacaq
11 Sentyabr , 2023 10:49
“Bank Respublika” aztəminatlı ailələrə dəstəyini davam etdirir
“Bank Respublika” aztəminatlı ailələrə dəstəyini davam etdirir
11 Sentyabr , 2023 09:58
Mərkəzi Bankda daxili investisiya mühitinin sağlamlaşdırılması müzakirə edilib
FotoMərkəzi Bankda daxili investisiya mühitinin sağlamlaşdırılması müzakirə edilib
11 Sentyabr , 2023 09:39
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.09.2023)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.09.2023)
11 Sentyabr , 2023 09:12
Azərbaycanda ilk Sığorta Festivalının bağlanış mərasimi Gəncədə keçirilib
FotoAzərbaycanda ilk Sığorta Festivalının bağlanış mərasimi Gəncədə keçirilib
10 Sentyabr , 2023 19:45
Dünya Bankı Mərakeşə hərtərəfli yardım təklif edib
Dünya Bankı Mərakeşə hərtərəfli yardım təklif edib
10 Sentyabr , 2023 03:16
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.09.2023)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.09.2023)
9 Sentyabr , 2023 09:28
Qarabağda hava limanları inşa edən şirkətin xalis mənfəəti 37 % artıb
Qarabağda hava limanları inşa edən şirkətin xalis mənfəəti 37 % artıb
8 Sentyabr , 2023 14:32
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.09.2023)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.09.2023)
8 Sentyabr , 2023 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi