Годовая инфляция в Азербайджане упала ниже 12%

Индекс потребительских цен за январь-август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 111,7 %, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 113,4 %, непродовольственные товары - 110,6%, платные услуги на

Индекс потребительских цен за январь-август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 111,7 %, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 113,4 %, непродовольственные товары - 110,6%, платные услуги населению - 110,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Индекс потребительских цен в августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,6 %, по сравнению с августом прошлого года - 108%.

В августе этого года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 99,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 107,4 % по сравнению с августом прошлого года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в прошлом месяце составил 100% по сравнению с предыдущим месяцем, 108,3% по сравнению с августом прошлого года.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению по сравнению с июлем составил 100,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 108,9%.