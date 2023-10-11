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Годовая инфляция в Азербайджане упала ниже 11%

Годовая инфляция в Азербайджане упала ниже 11% Индекс потребительских цен за январь-сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 110,9%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 112,4%, непродовольственные товары - 110,1%, платные услуги населе
Финансы
11 октября 2023 г. 15:57
Годовая инфляция в Азербайджане упала ниже 11%

Индекс потребительских цен за январь-сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 110,9%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 112,4%, непродовольственные товары - 110,1%, платные услуги населению - 109,6%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Индекс потребительских цен в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 105,1%.

В сентябре этого года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 100,6% по сравнению с предыдущим месяцем, и 104,5% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в прошлом месяце составил 100,1% по сравнению с предыдущим месяцем, 105,9% по сравнению с сентябрем прошлого года.

В то же время индекс потребительских цен на платные услуги, оказанные населению, составил 100% по сравнению с августом, и 105,4% по сравнению с сентябрем 2022 года.

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Версия на английском языке Annual inflation in Azerbaijan falls below 11%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 11 %-dən aşağı düşüb

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