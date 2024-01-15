Годовая инфляция в Азербайджане составила 8,8%

В 2023 году индекс потребительских цен в Азербайджане составил 108,8% по сравнению с 2022 годом, в том числе 109,6% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 108,4% по непродовольственным товарам, 108,2% по платным услугам, оказанным населению.

В 2023 году индекс потребительских цен в Азербайджане составил 108,8% по сравнению с 2022 годом, в том числе 109,6% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 108,4% по непродовольственным товарам, 108,2% по платным услугам, оказанным населению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане составил 100,5% по сравнению с ноябрем, и 102,1% по сравнению с декабрем 2022 года.

В минувшем месяце индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 101,0% по сравнению с ноябрем и 100,8% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в декабре месяце составил 100,0% по сравнению с ноябрем и 102,7% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению составил 100,1% по сравнению с ноябрем и 103,7% по сравнению с декабрем предыдущего года.